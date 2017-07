Trainee im Portalmanagement (m/w)

IDG ist das weltweit führende IT-Medien-Haus mit Präsenz in rund 100 Ländern und einem Umsatz von über 2,5 Mrd. US-Dollar. Mit rund 180 Millionen Pageimpressions pro Monat gehören die Internetangebote der IDG Communications Media AG Deutschland zu den reichweitenstärksten Special-Interest- und Fachinformationsangeboten im deutschsprachigen Internet. Seit 40 Jahren steht unser Name für Top-Qualität in der Technologie-Information. Und das in ihrer gesamten Breite.

IDG Communications Media AG ist die größte internationale Konzerngesellschaft mit Sitz in München.

Wir suchen zum 01. Oktober 2017 eine/n

Trainee im Portalmanagement (m/w)

befristet auf 1 Jahr

Aufgaben:

Pflege der Inhalte und Gestaltung der IDG Websites

Generierung von Inhalten (inklusive evtl. notwendiger Recherche, Bebilderung, Verlinkung): Textartikel, Bilderstrecken, Bewegtbildinhalte,

SEO-Optimierung bestehender Inhalte

Betreuung des Tagesgeschäfts – Artikelplanung, Newsletterversand, etc.

Mitwirkung bei Festlegung und Gestaltung von Themenschwerpunkten der Redaktion

Erstellung und Analyse von Seitenstatistiken

Mitarbeit bei der konzeptionellen Weiterentwicklung der Website in Funktionalität und Design

enge Zusammenarbeit mit den Redaktionen, der technischen Abteilungen und Sales

Voraussetzungen:

Fachhochschulreife oder vergleichbarer Abschluss

Starkes Interesse an den Bereichen PC, Gaming, Digital Lifestyle, Smart Devices

Hohes Maß an Eigeninitiative

Hohe Affinität zu Social-Media-Plattformen

Einfallsreichtum sowie Kreativität

Spaß an der Arbeit in einem hochdynamischen Team

Selbstständige Arbeitsweise und Belastbarkeit

Unternehmerische Denkweise

Fließend Deutsch und Englisch

Erste praktische Erfahrungen im Content Management vorteilhaft

Unser Angebot:

Innovation wird bei uns groß geschrieben und „Let’s try it“ ist einer unserer wichtigsten Unternehmenswerte. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Möglichkeiten, ihre Kreativität einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und sich dadurch persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

Ein kollegiales Umfeld mit offener Kommunikation, fairer Bezahlung, attraktiven Sozialleistungen und vielfältigen Möglichkeiten der übergreifenden Vernetzung schafft die Basis für kreative Entfaltung in den Wachstumsmärkten der neuen Medien und Dienstleistungen unseres Hauses.

Wollen Sie Ihre Fähigkeiten bei uns einbringen? Dann überzeugen Sie uns mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte per E-Mail an uns senden.