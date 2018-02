SysOp Administrator (w/m)

IDG ist das weltweit größte Medien-, Daten- und Marketing Services-Unternehmen für Technologie-Zielgruppen. In 97 Ländern bietet IDG IT-Entscheidern und Tech-Enthusiasten Orientierung und Entscheidungshilfe beim Kauf von Technologieprodukten über alle relevanten Märkte. Die IDG-Premium-Medienmarken CIO®, Computerwoche®, ChannelPartner®, PC-Welt® und Macwelt® bilden dabei die Basis für das breitaufgestellte und hochwertige Dienstleistungs-Portfolio, das den Kunden einzigartige Mehrwerte bei der Erreichung der Marketing-Ziele bietet: Die IDG Data Intelligence ermöglicht gezielte und effiziente Marketing- und Kommunikationslösungen, die IDG Marketing Services konzipieren und erstellen maßgeschneiderte Inhalte mit großer Vermarktungswirkung über alle Medienkanäle (Video, Mobile, Social, Digital) und helfen Kunden so, ihre Marketingziele dialogorientiert mit hochintegrierten, innovativen Marketing-Programmen zu erreichen (inklusive technischer Entwicklung, professioneller Content-Produktion und zielgerichteter Distribution). Zum 360-Grad-Leistungsportfolio von IDG gehören ebenso hochwertige Konferenzen und Seminare sowie thematisch relevante Studien-Projekte und Executive Education Programme.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

SysOp Administrator (w/m)

Für die Unterstützung unseres Technologie Teams am Standort München suchen wir einen erfahrenen und engagierten System Operations Administrator (w/m). In einem agilen und engagierten Team arbeitest Du mit neuesten Technologien, Datenbanken und Serverlandschaften – vorrangig in der Cloud. Mit viel Gestaltungs- und Handlungsfreiraum bringst Du Deine eigenen Ideen und Deine Talente in die Migration unserer On-Premise Server- und Applikationslandschaften in die Amazon Cloud ein. Du arbeitest eng mit unseren internen und externen Kunden zusammen, um deren Anforderungen aufzunehmen und zu analysieren, um diese anschließend in technische Anforderungen zu überführen, umzusetzen und auszuliefern.

Dein Profil:

Abgeschlossenes Studium/Ausbildung der Informatik/Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Ausbildung

Ausgezeichnete Kenntnisse im Umgang mit Amazon Web Services aus Dev/Ops-Perspektive

Expertenkenntnisse in den Bereichen Hosting, Datacenter, IaaS, SaaS und PaaS

Expertise in Container-Infrastrukturen (Docker, ECS)

Umfangreiche praktische Erfahrungen im Software-Development-Lifecycle

Enthusiasmus und Bereitschaft, sich in eine Vielzahl von neuen Technologien einzuarbeiten

Erfahrungen als Teamplayer in kleinen und mittelgroßen Teams, um Projekte gemäß Deadlines und Anforderungen auszuliefern

Gute Kenntnisse der englischen Sprache (gesprochen/geschrieben) und Freude an der Zusammenarbeit in internationalen Teams

Erfahrungen im Scrum-Umfeld

Zeitliche Flexibilität und Einsatzbereitschaft

Humor und Spaß an der Arbeit

Was Dich erwartet:

Erfolgsorientiertes Arbeiten in einem motivierten und sympathischen Team

Flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zum Home Office

Umfang mit neuesten Technologien

Gute Weiterbildungsmöglichkeiten

Austausch mit internationalen Kollegen

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Offene Kommunikation über Abteilungsgrenzen hinweg

Zusammenhalt und spürbaren Beitrag des Einzelnen zum Unternehmenserfolg

Bitte sende Deine Bewerbung an Marion Richtmann unter mrichtmann@idg.de. Weitere Informationen zu IDG findest Du unter www.idg.de und www. idg.com.