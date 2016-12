Digital Leader Award 2016: Jury ehrt acht Digitalisierungsprojekte

Führungskräfte und ihre Teams bei Heidelberger Druckmaschinen AG, Novum GmbH, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, KUKA Roboter GmbH und EnBW Energie Baden-Württemberg AG sind in Berlin mit den Digital Leader Awards 2016 ausgezeichnet worden / ING-DiBa AG und MSC Germany S.A. & Co. KG erhielten die Sonderpreise „Innovation“ und „Disruption“ / 300 Top-Entscheider feierten die besten Digitalisierungsprojekte und diskutierten mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft die Bedeutung von Leadership im digitalen Zeitalter

Berlin/München, 30. Juni 2016 – Die Gewinner des ersten Digital Leader Award stehen fest. Auf der feierlichen Preisverleihung vor rund 300 Entscheidern aus der Wirtschaft ehrte die Jury im Kongresszentrum AXICA am Brandenburger Tor in Berlin am gestrigen Abend insgesamt acht herausragende Digitalisierungsprojekte und die dahinter stehenden Projektteams. In ihrer Keynote betonte Brigitte Zypries, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie (BMWi), die Bedeutung von Leadership im Rahmen der Digitalisierung.

„Es ist wichtig, dass sich Führungspersönlichkeiten für die digitale Transformation ihrer Unternehmen einsetzen“, so Zypries. „Denn nur so nehmen wir die technologische und wirtschaftliche Führungsrolle deutscher Unternehmen mit in das digitale Zeitalter. Ich freue mich, dass die Gewinner des Digital Leader Awards mit gutem Beispiel voran gegangen sind und innovative Gestaltungsansätze gezeigt haben. Solche Vorbilder sind für die Akzeptanz und die Umsetzung digitaler Modelle im eigenen Unternehmen sehr wichtig.“

Im Verlauf der Gala wurden die Gewinner der unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. In der Kategorie „Create Impact“, in der die Nominierten ganzheitliche, unternehmensweite Digitalisierungsstrategien eingereicht hatten, konnte sich die Heidelberger Druckmaschinen AG mit der Digitalisierungsplattform „Heidelberg Assistant“ gegen starke Mitbewerber durchsetzen. Über den „Assistant“ setzt das Unternehmen in Form innovativer Anwendungen, Vernetzung und Integration auf allen Ebenen auf die Transformation der eigenen Prozesse. Zahlreiche Dienste, die bislang auf unterschiedlichen Plattformen liefen sind erstmalig zu einem direkten Kundenkanal gebündelt, der alle relevanten Daten und Informationen auf einer skalierbaren Plattform vereint. So wurde die Wertschöpfungskette von Verkauf über Instandhaltung und proaktive Beratungsangebote mit messbaren Kundenvorteilen erweitert. Dahinter steht eine langjährige Digitalisierungsstory, in der das Unternehmen Maschinen systematisch mit Sensoren ausstattete, um die Druckmaschinenbranche ins digitale Zeitalter zu überführen.

In der Kategorie „Invent Markets“, in der die Bewerber Digitalisierungsprojekte eingereicht hatten, durch die neue Märkte und Kundengruppen erschlossen werden konnten, nahm die Novum GmbH den Award entgegen. Der Softwareanbieter für die Versicherungswirtschaft konnte sich mit dem Auf-bau einer Plattform zur Einführung neuer Cloud-Dienste für Versicherer durchsetzen. Mit der neuen Lösung wurde ein komplett neues Geschäftsfeld – Insurance-as-a-Service – aufgetan und die Kundenkommunikation grundlegend verbessert.

In der Kategorie „Shape Experience“ wurden Projekte prämiert, mit denen Kundenerfahrungen durch digitale Produkte und Dienstleistungen verbessert wurden. Digital Leader 2016 wurde in dieser Kategorie die Alfred Kärcher GmbH & Co. KG mit dem Internet-of-Things-(IoT)-Projekt „Kärcher Fleet Management“, das den Service für Gebäudereiniger entscheidend verbessert und das Kundenerlebnis mittels eines innovativen Benutzerportals neu gestaltet hat. Über die Vernetzung von Maschinen und eine zugehörige Service-App werden digitale Schnittstellen zum Kunden im Sinne von Anwendererfahrung, Qualität und Leistungsvermögen neu gestaltet.

Die Kategorie „Spark Collaboration“ beleuchtete Projekte, die mit digitalen Hilfsmitteln die Arbeitswelt revolutionieren und eine digitale „Working Culture“ etabliert haben. Auch hier konnte sich die Heidelberger Druckmaschinen AG mit einem zweiten Digitalisierungsprojekt durchsetzen. Die Jury überzeugte die Plattform-Lösung „View2Connect“, mit der Unternehmensprozesse im Maschinenbau deutlich vereinfacht werden. Die in der Branche neuartige Software-Lösung schafft neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette zwischen Entwicklung, Einkauf, Fertigung, Montage und Service.

In der Kategorie „Empower People“ ging es um Projekte, die mit Hilfe digitaler Technologien und Prozesse die Personalentwicklung verbessert und die Felder der Rekrutierung, Mitarbeiterbindung, des internen Wissensmanagements sowie der Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter transformiert haben. Als stolzer Gewinner ging die KUKA Roboter GmbH aus dem Bewertungsprozess hervor, die sich mit der Wissensdatenbank „KUKA Xpert@work 3.0“ im Wettbewerb durchsetzen konnte. Die datenbasierte Lösung als digitale, webbasierte und mobile Wissensdatenbank unterstützt die Servicemitarbeiter des Unternehmens weltweit bei der Lösung von Problemen und optimiert durch den vereinfachten Zugang und die Verbreitung von Expertenwissen maßgeblich den technischen Support.

In der Kategorie „Digitize Society“ hatten sich Unternehmen mit Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Raum, im gesellschaftlichen Kontext sowie in Behörden und staatlichen Institutionen beworben. Den Digital Leader Award nahm in dieser Kategorie die EnBW Energie Baden-Württemberg AG entgegen. Die intelligent vernetzte Infrastruktur „SM!GHT – smart.traffic.lights“ in Städten und Gemeinden überzeugte die Jury und setzte sich gegen die starke Konkurrenz durch. Hinter dem Projekt steht die Idee, dass eine neue Generation von Straßenlaternen über effiziente Beleuchtung hinaus weitreichende Funktionen für eine moderne, smarte Stadt vereinen kann. Ausgestattet mit intelligent vernetzter Technologie zum Speichern und Auswerten von Messdaten werden weitere für die Öffentlichkeit nützliche Mehrwerte geboten, zum Beispiel Notrufknöpfe, Verkehrsflusssteuerung mittels Umweltsensoren, WLAN-Infrastrukturen, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Stau- und Parkplatzerkennung und vieles mehr.

Digital Leader Awards 2016: Sonderpreise „Innovation“ und „Disruption“

Neben dem regulären Wettbewerb vergab die Jury außerdem zwei Sonderpreise, um herausragende Projekt zu ehren, die aufgrund der Projektstruktur nicht alle Anforderungen ihrer Kategorie erfüllten. So erhielt die ING-DiBa AG für das Projekt „Digitale Kundenkommunikation in Echtzeit“ den Award „Digital Leader 2016: Innovation“. Mithilfe eines innovativen Big-Data-Systems optimierte das Unternehmen das Customer Relationship Management (CRM), indem dank Echtzeitverarbeitung neben den klassischen Datensätzen auch aktuelle Daten berücksichtigt werden können.

Des Weiteren erhielt die Frachtschifffahrtssparte des Kreuzfahrtanbieters MSC Germany S.A. & Co. KG die Auszeichnung „Digital Leader 2016: Disruption“. Das Projekt „Cloud Bill of Lading“ zeigt, inwiefern die digitale Transformation Prozesse vollkommen aufbrechen kann. Nach der ursprünglichen Digitalisierung zentraler Frachtdokumente veränderte das Unternehmen den traditionellen Abstimmungsprozess auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse und neuen Möglichkeiten grundlegend. Die eigens entwickelte Kollaborationslösung ist in der traditionell geprägten Schifffahrtbranche heute einzigartig und zeigt besonderen Mut, althergebrachte Strukturen und Prozesse zu durchbrechen.

Insgesamt waren im Vorfeld der Veranstaltung mehr als 90 Digitalisierungsprojekte eingereicht worden. Eine Expertenjury hatte dann in sechs Kategorien 18 Unternehmen nominiert und die Gewinner auf der feierlichen Gala in Anwesenheit der parlamentarischen Staatssekretärin im BMWi, Brigitte Zypries, geehrt.

Über den Digital Leader Award

Mit dem Digital Leader Award wollen IDG Business Media und Dimension Data Deutschland dem Thema Digital Leadership eine breitere Plattform bieten. In sechs Kategorien werden Preise an Führungskräfte verliehen, die die Digitale Transformation ihres Unternehmens forcieren und so die Wettbewerbsfähigkeit ihres Unternehmens auch im künftigen, digitalen Zeitalter sicherstellen. Die Entscheidung trifft eine unabhängige Jury aus renommierten Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Schirmherr des Digital Leader Award 2016 ist Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie.

Pressekontakt:

Florian Kurzmaier

Content- und Projektmanager Events

IDG Business Media GmbH

Tel.: +49 (0) 89 – 36086-324

Mobil: +49 (0) 151 – 23419724

E-Mail: fkurzmaier@digital-leader-award.de

Web: www.digital-leader-award.de/

Twitter: https://twitter.com/digitleader