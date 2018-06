Praktikant im Team „Events“ (m/w)

IDG ist das weltweit größte Medien-, Daten- und Marketing Services-Unternehmen für Technologie-Zielgruppen. In 97 Ländern bietet IDG IT-Entscheidern und Tech-Enthusiasten Orientierung und Entscheidungshilfe beim Kauf von Technologieprodukten über alle relevanten Märkte. Die IDG-Premium-Medienmarken CIO®, Computerwoche®, ChannelPartner®, PC-Welt® und Macwelt® bilden dabei die Basis für das breitaufgestellte und hochwertige Dienstleistungs-Portfolio, das den Kunden einzigartige Mehrwerte bei der Erreichung der Marketing-Ziele bietet: Die IDG Data Intelligence ermöglicht gezielte und effiziente Marketing- und Kommunikationslösungen, die IDG Marketing Services konzipieren und erstellen maßgeschneiderte Inhalte mit großer Vermarktungswirkung über alle Medienkanäle (Video, Mobile, Social, Digital) und helfen Kunden so, ihre Marketingziele dialogorientiert mit hochintegrierten, innovativen Marketing-Programmen zu erreichen (inklusive technischer Entwicklung, professioneller Content-Produktion und zielgerichteter Distribution). Zum 360-Grad-Leistungsportfolio von IDG gehören ebenso hochwertige Konferenzen und Seminare sowie thematisch relevante Studien-Projekte und Executive Education Programme.

Zur Unterstützung im Team „Events“ suchen wir ab sofort eine/n

Praktikant (w/m)

für mindestens drei Monate, gerne länger

Deine Aufgaben:

Unterstützung bei der Planung und Organisation von Events

Aufbereitung von Daten / Recherche

Erstellung von Präsentationen und Unterlagen

Vor-Ort Unterstützung von Events

Unterstützung bei der Datenbankpflege

Dein Profil:

Abgeschlossene Schulausbildung

Gerne Student/in oder Kommunikationswissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs

Gute Kenntnisse in MS Office und gängiger Grafik-/Design- Software

Erste Erfahrungen in der Erstellung von Texten

Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse

Reisebereitschaft

Eigeninitiative, Organisationstalent

Humor und Teamgeist

Unser Angebot:

Spannende Verlagsarbeit in einem internationalen Umfeld – flache Hierarchien mit hoher unmittelbarer Verantwortung für den Einzelnen – kollegial-respektvolles Arbeitsklima. Wachstum durch Qualität – das ist unsere Strategie. Willst Du Deine Fähigkeiten bei uns einbringen? Dann überzeuge uns mit Deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Du bitte per E-Mail – an uns sendest.

Wir freuen uns auf Dich!

IDG Business Media GmbH • Marion Richtmann

Lyonel-Feininger-Str. 26 • 80807 München • Telefon 089/ 360 86 – 246 • mrichtmann@idg.de • www.idg.de