IDG ist das weltweit größte Medien-, Daten- und Marketing Services-Unternehmen mit direktem Draht zu den wichtigen Technologie-Zielgruppen in insgesamt 97 Ländern. Mit „Insights, Intent and Engagement“ verbindet IDG IT-Entscheider und Tech-Enthusiasten in allen relevanten Märkten.

Unsere Premium-Medienmarken CIO®, Computerwoche®, ChannelPartner®, PC-Welt® und Macwelt® bieten in einer zunehmend digitalisierten Welt Orientierung und Entscheidungshilfen. Mit der Data Intelligence von IDG werden Kaufabsichten zur Absatzsteigerung unserer Kunden aktiviert. Die IDG Marketing Services konzipieren und erstellen maßgeschneiderte Inhalte mit großer Vermarktungswirkung über alle Medienkanäle (Video, Mobile, Social, Digital). Hochwertige IDG-Konferenzen und -Seminare sowie Studien und Executive Education-Angebote runden das 360-Grad-Leistungsportfolio ab.

Individuelle Custom-Services („end-to-end”) beinhalten hochintegrierte, innovative Marketing-Programme einschließlich technischer Entwicklung, professioneller Content-Produktion und zielgerichteter Distribution.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir:

Leiter Finanz- und Rechnungswesen (m/w)

Ihre Aufgaben:

Fachliche und disziplinarische Führung des Bereichs Finanzbuchhaltung



Erstellung der Monats-, Quartals-, Jahres- und Konzernabschlüsse (HGB)



Monatliches Reporting an die Konzernmutter (US-GAAP)



Finanzplanung und Liquiditätsstatus



Budgetplanung & Controlling



Sicherstellung/Erstellen von aggregierten Management-Informationen



Unterstützung des Teams bei anspruchsvollen buchhalterischen Aufgaben



Optimierung und Dokumentation der Prozesse im Bereich der Finanzbuchhaltung sowie der Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung



Beratung der Geschäftsleitung in der betriebswirtschaftlichen Steuerung



Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Steuerbehörde



Schnittstelle zum Konzern in USA und UK



Ihr Profil:

Sie verfügen über mehrere Jahre Berufserfahrung als internationaler Bilanzbuchhalter und/oder ein betriebswirtschaftliches Studium mit Kenntnissen in der deutschen und amerikanischen Rechnungslegung



Sie haben Erfahrung in der fachlichen und disziplinarischen Führung von Mitarbeitern sowie Berufserfahrung in vergleichbarer Tätigkeit



Sie haben Organisationstalent und sind in der Lage, komplexe Themen auch unternehmensübergreifend, zielführend und lösungsorientiert zu bearbeiten



Sie besitzen ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten und überzeugen durch Ihr strategisches Denken



Sie sind überdurchschnittlich belastbar, einsatzbereit und flexibel



Ihre Arbeitsweise zeichnet sich durch eine hohe Eigeninitiative, Sorgfalt, Termintreue und Zuverlässigkeit aus



Idealerweise haben Sie Erfahrung mit Microsoft Dynamics Navision



Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift



Sehr gute Excel-Kenntnisse



Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Möglichkeiten, sich einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und sich dadurch persönlich und beruflich weiterzuentwickleln. Ein kollegiales und internationales Umfeld mit offener Kommunikation, fairer Bezahlung und vielfältigen Möglichkeiten der übergreifenden Vernetzung schafft die Basis für kreative Entfaltung in den Wachstumsmärkten der neuen Medien und Dienstleistungen unseres Hauses.

Wollen Sie Ihre Fähigkeiten bei uns einbringen? Dann überzeugen Sie uns mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte mit Angabe eine möglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen per Email an uns senden.