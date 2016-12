Developer m/w

IDG ist das weltweit führende IT-Medien-Haus mit Präsenz in rund 100 Ländern und einem Umsatz von über 2,5 Mrd. US-Dollar. Mit rund 180 Millionen Pageimpressions pro Monat gehören die Internetangebote der IDG Communications Media AG Deutschland zu den reichweitenstärksten Special-Interest- und Fachinformationsangeboten im deutschsprachigen Internet. Seit 40 Jahren steht unser Name für Top-Qualität in der Technologie-Information. Und das in ihrer gesamten Breite.

IDG Communications Media AG ist die größte internationale Konzerngesellschaft mit Sitz in München.

Zur Unterstützung unserer Entwicklungsabteilung suchen wir eine/n

Developer (m/w)

Aufgaben:

Entwicklung von Websites und web-basierten Anwendungen für Front- und Backend unserer Medienmarken

Weiterentwicklung, Anpassung und Optimierung bestehender Systeme an Projektanforderungen

Entwicklung neuer web-basierter Software-Systeme

Anbindung externer Applikationen

Qualitätssicherung externer Dienstleister

enge Zusammenarbeit mit den Redaktionen und dem Sales-Team

Dokumentation

Voraussetzungen:

Mittlere Reife oder vergleichbare Ausbildung

Mehrjährige Erfahrung mit der objektorientierten Entwicklung von Webanwendungen

Sehr gute Kenntnisse in ColdFusion, PHP, CSS3, HTML, HTML5, Javascript, XML, MySQL und MSSQL

Erfahrungen mit MVC Frameworks (Coldbox, Symfony, o.ä.)

Hohes Engagement, Initiative und Begeisterungsfähigkeit sowie eine selbständige Arbeitsweise

Hoher Qualitätsanspruch und Belastbarkeit

Gute Englischkenntnisse

Unser Angebot:

Innovation wird bei uns groß geschrieben und „Let’s try it“ ist einer unserer wichtigsten Unternehmenswerte. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vielfältige Möglichkeiten, ihre Kreativität einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und sich dadurch persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.

Ein kollegiales Umfeld mit offener Kommunikation, fairer Bezahlung, attraktiven Sozialleistungen und vielfältigen Möglichkeiten der übergreifenden Vernetzung schafft die Basis für kreative Entfaltung in den Wachstumsmärkten der neuen Medien und Dienstleistungen unseres Hauses.

Wollen Sie Ihre Fähigkeiten bei uns einbringen? Dann überzeugen Sie uns mit Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte per E-Mail an uns senden.