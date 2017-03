IDG Business Media startet neue Weiterbildungsangebote für IT-Entscheider

Neben bisherigem „Leadership Excellence Program“ ab Juni neue Seminare in den Bereichen Management-Methoden, Digitalisierungsexpertise und Branchen-Zukunftsthemen / Weitere renommierte Bildungspartner für Zusammenarbeit gewonnen / Alle wichtigen Informationen im Internet unter www.idg-executive-education.de

München, 6. März 2017 – IDG Business Media baut sein „Executive Education Program“ aus. Ab Juni gehen neben dem bereits seit sechs Jahren erfolgreich laufenden CIO-Management-Programm „Leadership Excellence“ neue Weiterbildungsangebote in den Bereichen Management-Methoden, Digitalisierungsexpertise und Branchen-Zukunftsthemen an den Start. Die Seminare richten sich an CIOs, IT-Führungskräfte und Line-of-Business-Manager. Als zusätzliche Bildungspartner konnte IDG Business Media die „European School of Management and Technology Berlin“ (ESMT Berlin) und das „Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit“ (Fraunhofer AISEC) gewinnen. Darüber hinaus besteht seit mehreren Jahren eine Zusammenarbeit mit der „WHU – Otto Beisheim School of Management“.

„Die Anforderungen an IT-Entscheider sind in den letzten Jahren enorm gestiegen“, sagt Michael Beilfuss, Mitglied der Geschäftsleitung IDG Business Media. „Mit unseren neuen Weiterbildungsangeboten geben wir Führungskräften gemeinsam mit unseren renommierten Bildungspartnern die Gelegenheit, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in allen Business-relevanten Bereichen auszubauen und zu vertiefen.“

Die Bildungsoffensive startet am 29./30. Juni in Berlin mit einem Seminar zum Thema „The Blockchain“, in dem die Teilnehmer alle wichtigen Informationen zu dezentralen, abgesicherten Datenstrukturen und ihren Einsatzmöglichkeiten erhalten. Am 5./6. Juli steht in München das Thema „Design Thinking“ auf dem Programm. In dem zweitägigen Seminar dreht sich alles um kreative kundenorientierte Problemlösungen und Innovationsprozesse. Das Seminar „Cybersecurity“ am 26./27. September in München beschäftigt sich mit den derzeit größten IT-Bedrohungen für Unternehmen, erfolgversprechenden Security-Strategien sowie den neuesten Technologie-Trends.

Für IT-Executives in Anwenderunternehmen mit mindestens fünf Jahren Berufserfahrung geht im Oktober das bewährte „Leadership Excellence Program“ in eine neue Runde. Teilnehmer, die die beiden Module in Düsseldorf (23.-27. Oktober) sowie in China (April/Mai 2018) absolvieren, erhalten das „WHU Certificate in Leadership Excellence“.

Die neuen Weiterbildungsangebote von IDG Business Media können von Unternehmen auch als Sponsor unterstützt werden. Fragen zu den Themen sowie den Leistungen und Konditionen der Sponsoring Packages beantwortet Program Manager Simon Hülsbömer unter der Telefonnummer 089/360 86-177 oder bei Anfrage per E-Mail an shuelsboemer@idg.de.

IDG Business Media wird sein „Executive Education Program 2017“ CIOs und HR-Verantwortlichen am 30. März 2017 in der WHU in Düsseldorf und am 5. April im IDG Medienhaus in München vorstellen. Für Anmeldungen zu diesen Info-Terminen sowie bei Fragen zu den einzelnen Seminaren steht Community Manager Caroline Hagl per E-Mail an chagl@idg.de und Telefon unter 089/360 86-387 zur Verfügung. Alle wichtigen Informationen zum Weiterbildungsprogramm und den Seminaren sind darüber hinaus im Internet unter www.idg-executive-education.de zu finden.

