IDG ist das weltweit größte Medien-, Daten- und Marketing Services-Unternehmen für Technologie-Zielgruppen. In 97 Ländern bietet IDG IT-Entscheidern und Tech-Enthusiasten Orientierung und Entscheidungshilfe beim Kauf von Technologieprodukten über alle relevanten Märkte. Die IDG-Premium-Medienmarken CIO®, Computerwoche®, ChannelPartner®, PC-Welt® und Macwelt® bilden dabei die Basis für das breitaufgestellte und hochwertige Dienstleistungs-Portfolio, das den Kunden einzigartige Mehrwerte bei der Erreichung der Marketing-Ziele bietet: Die IDG Data Intelligence ermöglicht gezielte und effiziente Marketing- und Kommunikationslösungen, die IDG Marketing Services konzipieren und erstellen maßgeschneiderte Inhalte mit großer Vermarktungswirkung über alle Medienkanäle (Video, Mobile, Social, Digital) und helfen Kunden so, ihre Marketingziele dialogorientiert mit hochintegrierten, innovativen Marketing-Programmen zu erreichen (inklusive technischer Entwicklung, professioneller Content-Produktion und zielgerichteter Distribution). Zum 360-Grad-Leistungsportfolio von IDG gehören ebenso hochwertige Konferenzen und Seminare sowie thematisch relevante Studien-Projekte und Executive Education Programme.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Channel Sales Manager (w/m)

Das bieten wir:

Wir suchen einen engagierten Kundenbetreuer, der in der modernen Marketingwelt zu Hause ist. Du betreust unsere Kunden der Marke CHANNELPARTNER im ganzheitlichen Ansatz und verstehst Dich als Berater und Innovator. Eine Printpublikation, die Webseite und Veranstaltungen gehören genauso zum Portfolio wie Demandgen Services und Content Marketing. In einem dynamischen und motivierten Team wirst Du schnell Verantwortung übernehmen, Du solltest Interesse haben, Neues zu lernen und umzusetzen.

Bei dieser Aufgabe arbeitest Du abteilungsübergreifend mit KollegInnen aus dem Kampagnenmanagement, der Redaktion, dem Produkt-Management und der Eventabteilung.

Das erwartet Dich in der täglichen Arbeit:

Präsentation der Vermarktungsangebote ChannelPartner bei Kunden und Agenturen

Verantwortung für die Produktbereiche Print, Online, Event, Solutions und Connect

Akquisition und Aufbau von Neukunden

Betreuung von Key Accounts

Konzeption und Umsetzung von Direktmarketing-Aktivitäten

Marktbeobachtung und Analyse

Koordination und Betreuung internationaler Vermarkter

Eigenständige Umsatz-und Forecast-Planung für das Verkaufsgebiet

selbstverantwortliche Entwicklung neuer Vermarktungsprodukte und Dienstleistungen, vor allem im digitalen Bereich

Entwicklung von verkaufsfördernden Maßnahmen

In Kurz:

Wir bieten eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung im Rahmen interner und externer Ausbildungsprogramme in einem global agierenden Medienunternehmen mit vielfältigen Karriereperspektiven. Unsere Produkte und Dienstleistungen im Bereich Media und Kommunikation sind „State of the Art“ und auf technisch höchstem Niveau. Wir bieten echten

Teamspirit, hohe Kollegialität und Spaß an der Arbeit in einem modernen Bürogebäude, einer zeitgemäßen Unternehmenskultur (flache Hierarchie, Eigenverantwortung und flexible Arbeitszeitmodelle, kostenlosen Unternehmenssport, eine Kantine im Bürogebäude und regelmäßige After-Work-Hours).

Du bringst mit:

Eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium in den Bereichen Medien, Marketing, Kommunikation und oder Marketing/BWL. Du hast relevante Erfahrung in der Medienbranche, im IT-Channel und der IT-Branche. Du bist eine Verkäuferpersönlichkeit mit überdurchschnittlichen kommunikativen Fähigkeiten. Deine Englischkenntnisse sind sehr gut, du hast Spaß an der Arbeit in internationalen Teams und besitzt Verhandlungsgeschick. Du bist ein Organisationstalent und hast eine selbstständige Arbeitsweise ….

… dann bist Du richtig bei uns. Marion Richtmann, unsere Personalleiterin, steht Dir bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung. (mrichtmann@idg.de oder 089/360 86 246)