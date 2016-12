IDG@dmexco: HALLE 6/C019

Fachkundige Beratung an unserem Messestand

Die weltweite größte Digitalmesse öffnet in Kürze ihre Tore und steuert wohl auch in diesem Jahr auf einen neuen Rekord zu. Das Programm steht und für die nötige Orientierung sorgt der Hallenplan. IDG ist als weltweit führender IT-Publisher ebenfalls vor Ort (in Halle 6/Stand C019, Termin-Vereinbarung gerne unter und wir präsentieren Ihnen Möglichkeiten, zeitgemäßes IT-Marketing im B2B-Bereich noch erfolgreicher zu gestalten. Wir denken, dass die intelligente Kombination aus „Technology Media, Data and Services“ Ihnen einen konkreten Mehrwert bietet.