B2B MARKETING FACTS&FUN – NEXT STOPS HH und FFM





B2B MARKETING FACTS&FUN – Das sind die nächsten Stopps!

Unsere 2. Station in München einschl. Wiesn-Besuch (ACHTUNG: Weniger als 5 Last-Minute Tickets für „FACTS&FUN München“ am 28. September inkl. Wiesn‘ Gaudi sind laut den Kollegen noch verfügbar, first come first serve – Infos hier)! ist noch eine Woche entfernt, da haben wir bereits die weiteren Stopps unserer Kundenevent-Reihe „B2B MARKETING FACTS&FUN“ geplant:

HAMBURG – 07. Oktober ab 16:00 Uhr

FRANKFURT/MAIN – 11. November ab 16:30 Uhr

Klar – Hamburg und Frankfurt haben zwar auch eine Art „Oktoberfest (HH, FFM). Aber da das Original nun mal nur in unserem schönen München sein kann, belassen wir es bei der einen Ausnahme und verbinden unsere Infoveranstaltung B2B MARKETING FACTS&FUN wieder mit einer Kochsession. Wie bereits in Düsseldorf in gemütlicher Atmosphäre und lockerem Ambiente. Wo genau wir kochen, wird im Rahmen der Anmeldung – exklusiv für unsere Kunden und Partner – verraten.

Anmeldungen nimmt Magdalena Koch (mkoch@idgbusiness.de) entgegen – die Anzahl der Plätze ist wie immer begrenzt und auf unsere Partner aus Agenturen und Herstellerunternehmen beschränkt.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr IDG-Team

Zum Format: Digitales Marketing im Jahr 2015 ist komplex. Fast monatlich gibt es neue Begriffe, neue Ansätze und Taktiken, um die IT-Zielgruppe zu erreichen, zu begeistern und schließlich zum Handeln zu bewegen. Wir denken, dass es unsere Kunden aus IT-Herstellerunternehmen und Agenturen einfach verdient haben, dass wir periodisch einen Überblick geben über das was heute im zeitgemäßen B2B-Marketing notwendig ist. Es wird keine PowerPoint-Frontalbeschallung geben, sondern konkrete Cases sollen dargestellt werden, um Diskussionen anstoßen. Wir demonstrieren Cases aus der Praxis – im Digitalmarketing, Leadgenerierungs- und Event-Business. Learnings aus vielen Kampagnen und ausprobierter Methoden im Umfeld der Medienmarken CIO, COMPUTERWOCHE, TecChannel und ChannelPartner. Das Ganze soll auch Spaß machen und somit denken wir, dass der “Fun”-Faktor auch entsprechend groß sein soll.

—————————–

AGENDA (vorläufig)

DATUM:

Hamburg: 07. Oktober 2015 // 16:00 Uhr

Frankfurt/Main: 11. November 2015 // 16:30 Uhr

ORT: Bekanntgabe im Rahmen der Anmeldung

KEYNOTE // 25 MIN / B2B MARKETING IN B2B TECHNOLOGY

WRAP-UP // 20 MIN / CONTENT MARKETING & NATIVE ADVERTISING

BEST PRACTICES // à 6 MIN

TAP – TECHNOLOGY AUDIENCE PLATFORM

DATA-DRIVEN MARKETING

B2B EVENTS

(B2B SOCIAL MEDIA)

NETWORKING //

LOCKERES AMBIENTE

ENTSPANNTES NETWORKING

AUSTAUSCH MIT GLEICHGESINNTEN & IDG-MEDIAEXPERTEN

SPAß //

GEMEINSAM SCHNIBBELN, RÜHREN UND WÜRZEN – UNSERE KOCHSESSION ALS KULINARISCHER HÖHEPUNKT!

—————————–