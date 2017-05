Ausbildung zum Fachinformatiker Anwendungsentwicklung m/w

IDG ist das weltweit führende IT-Medien-Haus mit Präsenz in rund 100 Ländern und einem Umsatz von über 2,5 Mrd. US-Dollar. Mit rund 180 Millionen Pageimpressions pro Monat gehören die Internetangebote der IDG Communications Media AG Deutschland zu den reichweitenstärksten Special-Interest- und Fachinformationsangeboten im deutschsprachigen Internet. Seit 40 Jahren steht unser Name für Top-Qualität in der Technologie-Information. Und das in ihrer gesamten Breite.

IDG Communications Media AG ist die größte internationale Konzerngesellschaft mit Sitz in München.

Wir bilden aus zum

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung m/w

Du lernst, eigene Programme zu entwickeln

Du lernst, wie Software mit verschiedenen Programmiersprachen erstellt wird

Du lernst die Programmierung von Serverkomponenten, Web Services, Web Clients und Apps

Du lernst, wie die Dokumentation für eine Software erstellt wird

Der Schwerpunkt liegt in der Web-Entwicklung

Das solltest Du mitbringen:

Du arbeitest gern am PC

Du tüftelst gerne Programme aus

Du arbeitest sorgfältig, eigenverantwortlich und zielorientiert

Du tauschst Dich gerne mit den Kollegen im Team aus

Du hast Abitur oder mittlere Reife oder eine vergleichbare Ausbildung

Bist Du neugierig geworden?

Dann sende Deine vollständige Bewerbung bitte per Email an die u.a. Adresse.

Marion Richtmann

HR Managerin

Lyonel-Feininger-Str. 26

80807 München+ 49 / (0) 89 / 360 86 – 246

mrichtmann@idg.de