Der Mensch in der digitalen Welt ist unser Thema. Wir beraten unsere Leser bei Kaufentscheidungen und geben Orientierung für den Einsatz neuer Technologien. Wir bauen die Programmatische Vermarktung unserer Medienmarken PC-WELT, Macwelt und Computerwoche aus und suchen dich für ein Traineeship wenn du Spaß an Technologie und kommerziellen Abläufen hast.

Du lernst bei uns alles rund um die professionelle Monetarisierung von Web-Seiten. Im Training „on the Job“ eignest du dir alles an, was man im performance-getriebenen Online-Marketing sowie dem Website Ertragsmanagement (Yielding) wissen muss.

Dein Profil:

Du hast technisches Verständnis und interessierst dich für Werbung, Ad-Technologien und Adoperations.

Hinter dir liegt eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium, z.B. aus den Bereichen Medien, Marketing oder BWL. Erste Erfahrungen im Umgang mit einem AdServer sind ein großes Plus.

Du hast Freude am Umgang mit Geschäftspartnern und ein ausgeprägtes Interesse an kommerziellen Abläufen

Du arbeitest lösungsorientiert und verfügst über gute kommunikative Fähigkeiten.

Du arbeitest gerne selbstständig, engagiert und übernimmst Verantwortung.

Gleichzeitig bist du ein Teamplayer der über den eigenen Verantwortungsbereich hinaus denkt und kooperiert.

Internationalität und Kontakt zu Kollegen in UK sind Teil unseres Alltags – Du brauchst kein neuer William Shakespeare sein, aber der Gebrauch der englischen Sprache sollte Dich vor keine großen Probleme stellen.

Komplexe Zusammenhänge und Herausforderungen schrecken dich nicht ab. Im Gegenteil: Die Welt dreht sich immer weiter und Du hast Freude daran, dich immer neuen Herausforderungen zu stellen und kontinuierlich Neues zu lernen.

Das erwartet dich bei deiner täglichen Arbeit im Bereich Yield Management

Du unterstützt unseren „Director Programmatic & Revenue Partnerships“ in allen Belangen der täglichen Arbeit. Dazu gehören insbesondere folgende Tätigkeiten:

Kontrolle und Optimierung laufender Kampagnen aus dem Bereich Programmatic Advertising (RTB und PMP)

Optimierung von Erlös-Strömen auf Basis von Performance-Werten

Technische Integration von Affiliate-Partnerschaften und Einbau von Skripten

Durchführung von Reportings/Analysen und Ableitung von Handlungsempfehlungen

Enge Zusammenarbeit mit den Abteilungen Sales, Redaktion und Portalmanagement

Unterstützung im Bereich AdOperations (Google AdManager)

Was bieten wir dir?

Einen zunächst auf 12 Monate befristeten, vielseitigen und interessanten Job in der Medienbranche mit sehr guten Netzwerk- und Entwicklungsmöglichkeiten, tollen Kollegen und viel Spaß an und bei der Arbeit. Du wirst vieles ausprobieren, vieles lernen und sehr bald Verantwortung für einen eigenen Aufgabenbereich übernehmen. Ein nettes Team von Kollegen unterstützt dich in allen Belangen der täglichen Arbeit.

Wann arbeitest du?

Du widmest uns wöchentlich 40 Stunden deiner Zeit. Wir haben gute Erfahrungen mit einer Regelung, nach der sich das Team innerhalb der Kernarbeitszeit direkt am Arbeitsplatz begegnet. Du bist also gerne vor Ort im Büro kannst aber natürlich nach Absprache auch vom Home Office aus arbeiten. Wir schreiben keine Überstunden auf und wir haben auch keine Stechuhr. Wir achten darauf, dass niemand Extra-Arbeit leistet und geben pauschal drei Vertrauenstage pro Kalenderjahr zusätzlich zum 30 Tage Urlaub.

Wo arbeitest du?

Unser Medienhaus befindet sich in der Parkstadt Schwabing im Norden von München. Wir sind super mit dem Bus, der U-Bahn oder der Tram zu erreichen. Dein MVV Jahresticket bekommst du von uns vergütet, gerne kannst du auch ein Fahrrad oder eBike über IDG leasen. Zu unserem Haus gehört eine bezuschusste, leckere Kantine und wir bieten Unternehmenssport, Personal Fitness Coach und Vergünstigungen für ein Fitnessstudio.

Gestalte unseren Erfolg künftig mit und bewirb Dich jetzt:

IDG Business Media GmbH • Marion Richtmann

Lyonel-Feininger-Str. 26 • 80807 München • Telefon 089/ 360 86 – 246 • bewerbung@idg.de • www.idg.de