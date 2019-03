IDG ist das weltweit größte Medien-, Daten- und Marketing Services-Unternehmen für Technologie-Zielgruppen. In 97 Ländern bietet IDG IT-Entscheidern und Tech-Enthusiasten Orientierung und Entscheidungshilfe beim Kauf von Technologieprodukten über alle relevanten Märkte. Die IDG-Premium-Medienmarken CIO®, Computerwoche®, ChannelPartner®, PC-Welt® und Macwelt® bilden dabei die Basis für das breitaufgestellte und hochwertige Dienstleistungs-Portfolio, das den Kunden einzigartige Mehrwerte bei der Erreichung der Marketing-Ziele bietet: Die IDG Data Intelligence ermöglicht gezielte und effiziente Marketing- und Kommunikationslösungen, die IDG Marketing Services konzipieren und erstellen maßgeschneiderte Inhalte mit großer Vermarktungswirkung über alle Medienkanäle (Video, Mobile, Social, Digital) und helfen Kunden so, ihre Marketingziele dialogorientiert mit hochintegrierten, innovativen Marketing-Programmen zu erreichen (inklusive technischer Entwicklung, professioneller Content-Produktion und zielgerichteter Distribution). Zum 360-Grad-Leistungsportfolio von IDG gehören ebenso hochwertige Konferenzen und Seminare sowie thematisch relevante Studien-Projekte und Executive Education Programme.

Eines unserer zentralen Wachstumsfelder ist der Research-Bereich. Das Portfolio von IDG Research Services umfasst Benchmark-Studien, Multi-Client-Studien, Customized Research und Brand & Advertising. Da unsere Studien im Markt auf immer größeres Interesse stoßen, sucht unser Team eine/n

Trainee Research Services (w/m/d)

Während Deiner zwölfmonatigen Traineezeit wirst Du umfassende Einblicke in den gesamten Research-Services-Bereich der IDG Business Media erhalten. Zudem besteht die Möglichkeit, in andere Bereiche unseres Medienhauses hinein zu schnuppern. Während der gesamten Zeit steht Dir ein erfahrener und engagierter Mitarbeiter als Mentor zur Seite.

Das erwartet Dich:



Betreuung von Marktforschungsprojekten: von der Konzeption der Studie über die Programmierung und das Hosting der Online-Umfrage bis hin zur Datenanalyse sowie der Interpretation und Aufbereitung von Marktforschungsdaten

Steuerung der externen Dienstleister: Studienautor, Grafiker, Lektorat, Druckerei

Individuelle Unterstützung des (Research-) Sales mit Analysen zu Kunden und Märkten

Das bringst Du mit:

Abgeschlossenes (sozial-) wirtschafts- oder medienwissenschaftlich orientiertes Studium

Erste Erfahrungen im Bereich Marktforschung (Fragebogentechnik, statistische Standards)

Hohe Affinität zum Thema IT und Digitalisierung

Analytisches Verständnis und Spaß an der Arbeit mit Daten

Kreativer, selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeitsstil

Kooperative, teamorientierte Arbeitsweise

Sichere Beherrschung des MS-Office-Pakets (Excel, Powerpoint, Word, Outlook)

Kenntnisse auf Unipark/EFS Survey wünschenswert

Unser Angebot:

Ein kollegiales und internationales Umfeld mit offener Kommunikation, fairer Bezahlung und vielfältigen Möglichkeiten der übergreifenden Vernetzung schafft die Basis für kreative Entfaltung in den Wachstumsmärkten der neuen Medien und Dienstleistungen unseres Hauses.

Wir bieten echten Teamspirit, hohe Kollegialität und Spaß an der Arbeit in einem modernen Bürogebäude und in einer zeitgemäßen Unternehmenskultur (flache Hierarchien, viel Eigenverantwortung, flexible Arbeitszeitmodelle und viele Benefits wie z.B. kostenlosen Unternehmenssport, eine Kantine im Bürogebäude und Fahrradleasing).

Bitte sende uns Deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen vorzugsweise als pdf-Datei per E-Mail zu.

Wir freuen uns auf Dich!

IDG Business Media GmbH – Marion Richtmann

Lyonel-Feininger-Str. 26, 80807 München – Telefon 089 / 360 86 246 – bewerbung@idg.de – www. idg.de